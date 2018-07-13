Врач в Хабаровском крае стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за лайка в социальной сети «Одноклассники»
Врач из города Советская Гавань в Хабаровском крае стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за лайка в социальной сети «Одноклассники». Как рассказал «МБХ-медиа» адвокат Константин Суковатый, в 2017 году его подзащитный поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. Защита предъявила суду доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку. По некоторым данным, это сделал некий житель Украины.
Уголовное дело было возбуждено по рапорту сотрудников органов госбезопасности, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».
Комментарии11
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netsterof 13 июля 2018 | 08:28
Дебилизм головного мозга. Не пишу кого,а то за диагноз привлекут к уголовной ответственности за клевету.
Только это не клевета ,а констатация факта.
zmeelov_1 13 июля 2018 | 08:32
netsterof:Так ты и не пиши клевету. А дебилизм - это не видеть нацистского режима усраины.
polikarpich 13 июля 2018 | 09:04
zmeelov_1: Странно как! Ты видишь нацистский режим аж в Украине и не видишь фашизма у себя под носом?
y_y_y 13 июля 2018 | 08:36
netsterof:
//Дебилизм головного//
Почему ж? Написана-то только версия адвоката. Если в ходе проверки выяснится, что мужик экстремистских картинок не рисовал, то дело и закроют.
vezdehod 13 июля 2018 | 08:50
Видимо не тому свой лайк поставил - был бы он из ФСБ, то наградили бы.
grazschdanin 13 июля 2018 | 08:30
Эхо, ну что вы херню всякую пишите? В мире столько сенсаций: "Европейское космическое агентство опубликовало данные с космического аппарата Sentinel-5P, которые свидетельствуют, что озоновая дыра над Антарктидой, которой много лет пугали человечество, исчезла. Ученые считают, что произошло это в ноябре 2017 года."
Десятилетиями нас пугали этой дырой и вдруг она сама (!) рассосалась!
Это ж сколько таких мировых пугалок (изменение климата, Советская угроза, Российская угроза) теряют свою актуальность!
sneer1 13 июля 2018 | 08:33
Мыслепреступление. Ничто не ново под Луной.
lom2011 13 июля 2018 | 08:34
Великая глупость и подлость со стороны силовиков. Не их ... дело указывать людям, за что ставить лайки или не ставить.
Люди ставят лайки в соответствии со своими убеждениями, верой, принципами. К которым силовики не имеют никакого отношения и права.
Тем более, в настоящем случае, врач не погрешил против правды и справедливости.
Силовики должны понести наказание, но не врач.
Путин, ау, что творят твои нукеры? Беспредел, вседозволенность, наглость.
В чём экстремизм врача? В том, что он высказался против войны, против убийства людей с обеих сторон?
Глубокая и тяжёлая болезнь постигла российских силовиков.
u237 13 июля 2018 | 08:34
в России иметь и высказывать свое мнение отличное от мнения власти - экстремизм
ddolly 13 июля 2018 | 08:39
Да, в путинской России разрешено только поддерживать участие в оккупации территории Украины и вообще войны как таковые.
Аналогично если бы в фашистской Германии расстреляли немца за осуждение нападения фашистов на СССР.
sadda 13 июля 2018 | 08:52
Полицейское государство имени Путина.