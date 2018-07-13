Врач в Хабаровском крае стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за лайка в социальной сети «Одноклассники»

Врач из города Советская Гавань в Хабаровском крае стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за лайка в социальной сети «Одноклассники». Как рассказал «МБХ-медиа» адвокат Константин Суковатый, в 2017 году его подзащитный поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. Защита предъявила суду доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку. По некоторым данным, это сделал некий житель Украины.

Уголовное дело было возбуждено по рапорту сотрудников органов госбезопасности, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».