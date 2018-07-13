В Москве за год на 20 процентов увеличилось количество новых инфицированных ВИЧ, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения. В справке нет статистики по общему количеству заражённых, отмечает РБК. По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, общее количество зарегистрированных россиян с ВИЧ превышает миллион человек.

Академик Вадим Покровский считает, что болезнь продолжает распространяться из-за недостаточных мер профилактики. Кроме того, рост числа инфицированных можно объяснить улучшением качества тестирования.