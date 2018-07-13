В Москве за год на 20 процентов увеличилось количество новых инфицированных ВИЧ
В Москве за год на 20 процентов увеличилось количество новых инфицированных ВИЧ, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения. В справке нет статистики по общему количеству заражённых, отмечает РБК. По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, общее количество зарегистрированных россиян с ВИЧ превышает миллион человек.
Академик Вадим Покровский считает, что болезнь продолжает распространяться из-за недостаточных мер профилактики. Кроме того, рост числа инфицированных можно объяснить улучшением качества тестирования.
Комментарии11
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rus 13 июля 2018 | 08:21
ВИЧ - признак подлинной демократии!
balamuto 13 июля 2018 | 08:27
За то Крымнаш.
buzukin1912 13 июля 2018 | 08:29
balamuto: А не суй куда попало! Впрочем, может доживешь до излечения - СПИДоубойная вакцина на выходе. Копи деньги, услуга платная - проститутки из прибыли заплатят, ну а ты отсосешь...
balamuto 13 июля 2018 | 08:33
buzukin1912: Куда попало, это видимо ты и твоя спидоносная свора? Своей жинке передавай привет и купи ей мирамистин.
neburzhui2 13 июля 2018 | 08:38
Лучше выпить водки литр,
Чем сосать солёный клитор !
:-))))))))))))))
u237 13 июля 2018 | 08:48
buzukin1912: тебя спасет рукоблудие и к зубному ни ногой
aleksandr39 13 июля 2018 | 08:30
За то сборная России вышла из группы на чемпионате мира по футболу .
vezdehod 13 июля 2018 | 08:48
Вот им и нужно поднять пенсионный возраст - всё равно до пенсии они не доживут.
nemez1 13 июля 2018 | 08:30
но это тоже достижение, как никак впереди планеты всей.
hastings 13 июля 2018 | 08:31
Нам батюшка говорит, что никакого ВИЧ нет. Что это выдумка мирового правительства, чтобы нами манипулировать и травить ядами.
staglla 13 июля 2018 | 09:04
Как ловко подают новость. На 20%...
Было 10 стало 12 - вот тебе и на 20%.
А где то было 1000 зараженных, стало 1100 - всего на 10% - победа.