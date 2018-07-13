Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты»
Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты». Там есть небольшая полоска земли, которую было бы правильно превратить в красивое цветущее место. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Открытие сада запланировано на 14 часов. Все желающие могут присоединиться к созданию нового ландшафта. Собравшимся выдадут саженцы, лопаты, лейки и перчатки.
Комментарии6
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serg4422 13 июля 2018 | 08:10
это все равно,что назвать сад именем йозефа геббельса.
polikarpich 13 июля 2018 | 09:00
serg4422: Да, это тебе должно понравиться. Когда именем Геббельса. Процитировать твои художества? Очень похожие у вас с ним мысли.
buzukin1912 13 июля 2018 | 08:12
Кладбище имени американки Мазепы с переносными кенотафами немцовых, буковских и прочих ковалевых-алексеевых, которые вот-вот падут в неравной борьбе с кровавым режымом :) Ну чем не новая Красная площадь? Газетенку, похоже, вскорости то ли прикроют, то ли разорят, если сама уже не разорилась. Грантососы, пятая белоленточная колонна - ну шо вам неймется? Вы ведь все уже давно на госдеповской пенсии, так чего вам еще?
grazschdanin 13 июля 2018 | 08:19
Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты». Там есть небольшая полоска земли, которую было бы правильно превратить в красивое цветущее место. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
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Газетчики из "Новой..." участок земли прикупили? Если нет, то с хера ли они что то там переименовывают? Сад имени Мазепы - не самая удачная шутка.
condor00 13 июля 2018 | 08:39
grazschdanin: Не исключено, что сама Политковская была бы против сада с её именем. Но таков наш (живых) сегодня уровень сознания, - приватизировать чтобы то ни было: слово, мнение, рубашку, участок, надгробие, памятник... А когда-то каждый после себя будет оставлять... просто сад. Как и рождённый только что заново, то есть без имени.
condor00 13 июля 2018 | 08:25
Потрясающей красоты явление!