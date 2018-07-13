Президент США Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй
Президент США Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй. Накануне глава Белого дома прибыл в Великобританию с четырехдневным визитом.
Трамп прилетел в Лондон прямо с саммита НАТО в Брюсселе. Согласно программе его визита он вместе с Терезой Мэй сначала побывают на учениях британских и американских военных. Затем они проведут переговоры в загородной резиденции премьер-министра Чекерс. Как пишет ТАСС, лидеры США и Великобритании обсудят, в частности, вопросы, связанные с Россией, Brexit и Ближним Востоком. Напоследок Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп отправится к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Он, таким образом, станет четвертым президентом США, которого примут в загородной резиденции британского монарха. Оставшееся время Трамп пробудет в Шотландии на своем гольф-курорте. Именно оттуда в воскресенье глава Белого дома отправится в Хельсинки, где состоится саммит с российским президентом Владимиром Путиным.
В Лондоне сегодня запланирована демонстрация против визита в Британию Дональда Трампа. Как ожидается, в акции может принять участие до 60 тысяч человек.
Комментарии3
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putin2018 13 июля 2018 | 08:08
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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 13 июля 2018 | 08:10
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
sg91 13 июля 2018 | 08:11
В Солсбери повезут ручку показывать? Так на словах не очень убедительно получается. А вот если ручку лично увидишь - сразу уверуешь. Только пусть с земли ничего не поднимает. А то вон вчера что то опять непонятное в этом английском треугольнике произошло. Видимо к приезду Рыжего решили обновить ручки ))
Да, это была бы козырная провокация! Самого презика сша траванули. Тут и по 20 ввп можно скинуться..