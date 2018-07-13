Президент США Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй. Накануне глава Белого дома прибыл в Великобританию с четырехдневным визитом.

Трамп прилетел в Лондон прямо с саммита НАТО в Брюсселе. Согласно программе его визита он вместе с Терезой Мэй сначала побывают на учениях британских и американских военных. Затем они проведут переговоры в загородной резиденции премьер-министра Чекерс. Как пишет ТАСС, лидеры США и Великобритании обсудят, в частности, вопросы, связанные с Россией, Brexit и Ближним Востоком. Напоследок Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп отправится к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Он, таким образом, станет четвертым президентом США, которого примут в загородной резиденции британского монарха. Оставшееся время Трамп пробудет в Шотландии на своем гольф-курорте. Именно оттуда в воскресенье глава Белого дома отправится в Хельсинки, где состоится саммит с российским президентом Владимиром Путиным.

В Лондоне сегодня запланирована демонстрация против визита в Британию Дональда Трампа. Как ожидается, в акции может принять участие до 60 тысяч человек.