Роскомнадзор рекомендовал операторам связи отказаться от использования Telegram
Роскомнадзор рекомендовал операторам связи отказаться от использования Telegram. В ведомстве утверждают, что это может нести «репутационные риски».
Роскомнадзор разослал операторам связи письмо с рекомендацией не оказывать информационные услуги клиентам через Telegram. Об этом рассказал в своем Telegram-канале IT-специалист Филипп Кулин.
В тесте послания утверждается о «репутационных и иных рисках» для операторов связи в случае использования ими Telegram-каналов для информирования клиентов. В ведомстве утверждают, что им в связи с этим поступают жалобы.
Подлинность письма «Новой газете» подтвердили и в самом Роскомнадзоре. Там добавили, что клиенты операторов негативно оценивают использование компаниями «нестабильно работающего средства коммуникации». Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что письма носят профилактический характер. К посланию было приложено решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера.
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в середине апреля. Поводом для этого стал отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки. Несмотря на запрет, мессенджер по-прежнему работает.
Комментарии10
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orein51 13 июля 2018 | 08:07
так он... давно уже ж захренукал Telegram...
isnowanaarene 13 июля 2018 | 08:09
Рекомендую операторам связи положить на Роскомнадзор.
vikwlad 13 июля 2018 | 08:15
Дуракам из Роскомнадзора остаётся только с разгона биться башкой об стену.
sneer1 13 июля 2018 | 08:35
isnowanaarene: Во избежание репутационных и иных рисков, да.
vezdehod 13 июля 2018 | 08:39
Никак не угомонится и продолжает лезть со своими рекомендациями.
ac_dc 13 июля 2018 | 08:14
1) Запрещаем!!!!
...............
................
N) Не рекомендуем
N+1 ) Ааааа... делайте чо хотите
sneer1 13 июля 2018 | 08:37
ac_dc: Прямо по Жванецкому: "Так и резолюция "Выполнить" может включать в себя самый широкий смысл, от "Не смейте выполнять!" до "Решайте сами"
apels 13 июля 2018 | 08:27
Ахахаха. С точностью наоборот. Отказ от телеграмма приведет к репутационным рискам. Они там понятие "репутация" не верно интерпретируют :)
moskalito 13 июля 2018 | 08:28
Репутационные риски возникают только если следовать советам Роскомпозора
lom2011 13 июля 2018 | 08:38
Глупо и смешно.
Роскомнадзор лепечет о "репутации".
То же самое, когда волк, задравший козу, горюет о козлятах.
Куда ни кинь, везде глупость, бездарность, коррупция, "институтов государства Путина".