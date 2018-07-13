В России впервые за 10 лет может начаться убыль населения

В России первые за 10 лет может начаться убыль населения. К такому выводу пришли эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в июньском докладе «Мониторинг экономической ситуации в России».

Естественная убыль населения за первые месяцы этого года составила 147 тысяч человек, что почти на треть больше показателей прошлого года. На четверть сократилась рождаемость. Это связано с тем, что в детородный возраст вступают женщины, родившиеся в 1990-ых – в годы демографического кризиса, говорится в докладе. В условиях естественной убыли основным ресурсом для поддержания численности населения является миграция, но и ее показатели снижаются – с начала года миграционный прирост компенсировал общий спад менее чем на половину.



Эксперты РАНХиГС отмечают, что сокращение числа приезжих связано в первую очередь со стабилизацией ситуации в Донбассе – из-за этого количество украинских граждан, вынужденных переезжать в Россию снизилось в несколько раз. В то же время уменьшается и число мигрантов из СНГ. И если эта динамика не изменится, уже в этом году население России может начать сокращаться – впервые с 2009 года.

По базовым прогнозам Росстата, убыль населения России может начаться с 2020-года, а в этом году ожидается прирост.