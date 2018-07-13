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08:00, 13 июля 2018

В России впервые за 10 лет может начаться убыль населения

В России первые за 10 лет может начаться убыль населения. К такому выводу пришли эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в июньском докладе «Мониторинг экономической ситуации в России».

Естественная убыль населения за первые месяцы этого года составила 147 тысяч человек, что почти на треть больше показателей прошлого года. На четверть сократилась рождаемость. Это связано с тем, что в детородный возраст вступают женщины, родившиеся в 1990-ых – в годы демографического кризиса, говорится в докладе. В условиях естественной убыли основным ресурсом для поддержания численности населения является миграция, но и ее показатели снижаются – с начала года миграционный прирост компенсировал общий спад менее чем на половину.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что сокращение числа приезжих связано в первую очередь со стабилизацией ситуации в Донбассе – из-за этого количество украинских граждан, вынужденных переезжать в Россию снизилось в несколько раз. В то же время уменьшается и число мигрантов из СНГ. И если эта динамика не изменится, уже в этом году население России может начать сокращаться – впервые с 2009 года.

По базовым прогнозам Росстата, убыль населения России может начаться с 2020-года, а в этом году ожидается прирост.

Комментарии

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odobryam_s 13 июля 2018 | 08:06

И это еще безработные и безпенсионные старики не начали массово умирать!

palmcoast___ 13 июля 2018 | 08:07

Вот и хорошо. Теперь перестанут укры и либерасты произносить гадкую для патриотов реплику:
бабы еще нарожают.

vezdehod 13 июля 2018 | 08:37

palmcoast___:
Вот и хорошо. Теперь перестанут укры и либерасты произносить гадкую для патриотов реплику:
бабы еще нарожают.
==============================================================================================
Зачем нападать на Веронику Суворцову и товарища Шойгу - неужели они стали либерастами7

putin_itogy 13 июля 2018 | 08:08

путин - Итоги.
или
План - путина.
---
Чекист - что Смерть с косой.
А когда чекист у Власти - смерть неотвратима.

vladimir1_57 13 июля 2018 | 08:18

эксперты хреновы.
Они наверное не знают до сих пор, что рождаемость зависит от числа женщин.

Количество женщин в России по возрастным группам -
15-19 лет - 3 329 329
20-24 лет - 3 587 915
25-29 лет - 5 460 762
30-34 лет - 6 364 613
35-40 лет - 5 791 202

prosto_suhov 13 июля 2018 | 08:30

vladimir1_57: и от качества презервативов ,и твой пример тому подтверждение......

davi__koloradov 13 июля 2018 | 08:19

Понятно. В рашке народец-то, кто вымирает, а кто за кордон валит.

benin_papa__ 13 июля 2018 | 08:50

Вот и славно.
Не мытьем, так катаньем.
Чем меньше ныне живущих, тем меньше они загадят эту территорию.
Тем легче будет жить потом, когда криворуких и бестолковых, способных увеличивать лишь площади свалок отходов своей бессмыссленной жизни, сменят иные.
Способные не только люто бычить на весь мир вокруг.

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