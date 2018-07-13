Большинство членов совета директоров американской компании Weinstein Company уходят в отставку
В их числе один из ее сооснователей Боб Вайнштейн — брат обвиняемого в изнасилованиях голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, сообщил журнал Variety. По его данным, свои посты оставят сегодня четверо из пяти членов совета директоров. В заявлении Weinstein Company, выдержки из которого привидятся в материале, отмечается, что совет практических завершил работу по банкротству компании и передачи ее в собственность венчурной фирмы Lantern Capital.
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