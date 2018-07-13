В США суд присяжных обязал корпорацию Johnson&Johnson выплатить более 4,5 миллиардов долларов 22 женщинам

Они утверждали, что у них развился рак из-за использования продукции компании. Об этом сообщило Bloomberg. Агентство отмечает, что данная сумма занимает шестое место в списке самых крупных компенсаций, которые за всю историю США присуждали присяжные по итогам разбирательств, касающихся некачественной продукции. Решение жюри было единогласным.