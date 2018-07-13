В США суд присяжных обязал корпорацию Johnson&Johnson выплатить более 4,5 миллиардов долларов 22 женщинам
Они утверждали, что у них развился рак из-за использования продукции компании. Об этом сообщило Bloomberg. Агентство отмечает, что данная сумма занимает шестое место в списке самых крупных компенсаций, которые за всю историю США присуждали присяжные по итогам разбирательств, касающихся некачественной продукции. Решение жюри было единогласным.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 13 июля 2018 | 08:00
Молокопищевые и сырные компании России хихикают..
А строительные компании России же, завидуют молочнопищевым компаниям России же, за поввшенный спрос на мел..
Ну и на столярный клей для колбасно ветчинной пномышленности России же.
Да же же же..)).