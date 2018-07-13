Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию ЕАЭС собственного смартфона «Яндекс.Телефон»
Запись об этом содержится в Едином реестре Евразийского экономического союза. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария. Официально компания гаджет не представляла.
Комментарии2
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kir_pich_101 13 июля 2018 | 07:23
Суслика в поле видишь?
Нет.
А он есть...
ze_danil 13 июля 2018 | 07:34
kir_pich_101: замполит в комплекте к каждому смартфону