Из конституции Франции изъяли слово «раса»
Решение единогласно одобрила Национальная ассомблея страны, сообщает радиостанция Europe 1. Она отмечает, что это слово было включено в 1958 году из предыдущей конституции 1946 года для того, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого. Кроме того, по данным телеканала BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан.
Напомним, исключение слова «раса» из конституции было одним из лозунгов президентской кампании предыдущего главы государства Франсуа Олланда. Однако пять лет назад сенат не стал рассматривать эту инициативу.
Комментарии2
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kruzalova 13 июля 2018 | 07:29
от этого сами расы существовать не перестали и не перестанут .. как там Раневская говорила о ж...е: ж.....а есть, а слова нет. интересно, а как с наукой расологией - её отменят или назовут по-другому?
buzukin1912 13 июля 2018 | 07:29
С сегодняшнего дня в соответствии с французской конституцией существо с французским гражданством есть гермафродит неопределенного цвета. Отречемся от старого мира!