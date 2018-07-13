Президент США встретился на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины

Информацию об этом подтвердил ТАСС представитель Белого дома высокого ранга. Раскрывать содержание состоявшихся переговоров он не стал. По его словам, из-за незапланированной сессии встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео встретились со своими азербайджанскими коллегами.