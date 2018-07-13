Президент США встретился на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины
Информацию об этом подтвердил ТАСС представитель Белого дома высокого ранга. Раскрывать содержание состоявшихся переговоров он не стал. По его словам, из-за незапланированной сессии встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео встретились со своими азербайджанскими коллегами.
Комментарии2
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banyi2 13 июля 2018 | 07:22
Всех пачкой принял? И это правильно) Что их по именам всех помнить что ли ? ))
kir_pich_101 13 июля 2018 | 07:28
А нашим вошьдем побрезговал?