Инцидент в центре Солсбери благополучно завершился
Оцепление на Касл-стрит снято. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает британская полиция. Там подчеркнули, что угрозы для жителей города нет. Ранее сообщалось, что улица рядом с рестораном из «дела Скрипалей» оцеплена. Причиной стало плохое самочувствие некоего мужчины. Стражи порядка подчеркнули, что необходимые меры предосторожности предприняты в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери.
Комментарии2
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grazschdanin 13 июля 2018 | 07:23
благополучно завершился
Оцепление на Касл-стрит снято. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает британская полиция. Там подчеркнули, что угрозы для жителей города нет.
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Ну вот! Могут ведь, когда захотят.
buzukin1912 13 июля 2018 | 07:25
Ну вот - запугали себя до того, што аж кирпичами срут. Это первая версия. А вторая - несмертельный химагент Говнючок вырвался на свободу из Портон-Дауна и кошмарит англичайников. Ну так им и надо - дауны, фуле... Стоит только посмотреть на Терезку с Борькой :) Эх, Лиза - ну зачем ты взяла их на работу? Ведь этак и на пять процентов раскрутят, шо черные правнуки жрать будут?