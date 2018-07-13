Кинокомпания «Кино без границ» выпустит в российский прокат свой последний фильм

Это связано с переключением основного внимания на новый интернет-проект. Об этом «Эху Москвы» рассказал президент компании Сэм Клебанов. «Кино без границ» в этом году выпустит картину Такеши Китано «Последний беспредел». Это символично, потому что первый фильм, вышедший под этим брендом, принадлежал этому же режиссеру, добавил Сэм Клебанов.