Кинокомпания «Кино без границ» выпустит в российский прокат свой последний фильм
Это связано с переключением основного внимания на новый интернет-проект. Об этом «Эху Москвы» рассказал президент компании Сэм Клебанов. «Кино без границ» в этом году выпустит картину Такеши Китано «Последний беспредел». Это символично, потому что первый фильм, вышедший под этим брендом, принадлежал этому же режиссеру, добавил Сэм Клебанов.
Комментарии1
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ed10075 13 июля 2018 | 07:18
Фильмы с таким названием могут быть только о сегодняшней России.