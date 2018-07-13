Патриарх Кирилл сегодня прибудет в Екатеринбург на фестиваль православной культуры Царские дни

Глава Русской православной церкви привезет святыню и встретится с паствой. Первое место, которое, как ожидается, посетит Патриарх Кирилл – Храм на Крови, куда вместе с ним прибудут мощи княгини Елизаветы Федоровны — рассказал изданию Ura.ru настоятель церкви. На следующий день глава РПЦ проведет заседание Священного Синода, а после запланирован визит в Алапаевск, где были убиты родственники Николая II.

В этом году фестиваль Царские дни будет приурочен к столетию расстрела монаршей семьи. Центральным событием станет большой крестный ход по маршруту от Храма на Крови – места, где были убиты Романовы, до монастыря на Ганиной Яме, где в шахту были сброшены их тела. Ожидается, Патриарх Кирилл лично примет участие в шествии, причем может пройти весь маршрут полностью, преодолев расстояние в более чем 20 километров. Фестиваль Царские дни продлится до следующих выходных.