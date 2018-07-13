Суд в Греции сегодня примет решение, выдавать ли Франции россиянина Александра Винника

В Париже его обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег. По мнению французских властей Винник похищал личные данные граждан и возвращал их только за деньги, рассказал «Интерфаксу» его адвокат Илиас Спирлиадис. По его словам, потерпевшими признаны 100 французов, при том, что их общее число превышает пять с половиной тысяч человек. Винник, в свою очередь, в среду не признал обвинения Франции и заявил, что не знает, откуда они взялись. Требование Парижа об экстрадиции защита россиянина рассматривает как способ скорее выслать его в США. Напомним, Винник был арестован в Греции в июле прошлого года как раз по ходатайству Вашингтона. Его обвиняют в отмывании не менее 4 млрд долларов путем создания преступной группировки на одной из киберплощадок. Если для экстрадиции во Францию требуется лишь решение греческого суда, то вопрос отправки Винника в США должно решать министерство юстиции страны. Одновременно выдачи Александра Винника добивается Россия. Он, в свою очередь, написал явку с повинной генпрокуратуре, где признался в хищении 750 млн рублей у россиян.