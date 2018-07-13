Генсек НАТО: Члены альянса осознают необходимость увеличения расходов на оборону до суммы — 2% ВВП каждого государства
Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN. При этом Столтенберг не стал комментировать информацию о том, что Трамп потребовал довести расходы до уровня 4% ВВП. Генсек также не стал прямо говорить, согласны ли члены НАТО выполнять такое требование.
Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. В случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств, добавил Франц Клинцевич.
Комментарии2
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banyi2 13 июля 2018 | 07:20
Прошло 20 лет... Земля налетела на небесную ось, члены НАТО толпились как пассажиры в метро вокруг границ РФ и КНР, президентом РФ был Путин, канцлером ФРГ была Меркель, а СЕНЦОВ всё продолжал голодовку....
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 07:30
а почему молчат Климов и Клишас, лежащие в одной палате с Клинцевичем? или им галоперидол ввели, а ему не успели?