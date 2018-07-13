Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN. При этом Столтенберг не стал комментировать информацию о том, что Трамп потребовал довести расходы до уровня 4% ВВП. Генсек также не стал прямо говорить, согласны ли члены НАТО выполнять такое требование.

Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. В случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств, добавил Франц Клинцевич.