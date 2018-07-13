Президент США Дональд Трамп потерял в Twitter около 400 тысяч подписчиков
Это произошло после того, как соцсеть объявила о «чистке» подозрительных аккаунтов, сообщает газета USA Today. В то же время экс-президент США Барак Обама лишился около 2 миллионов фолловеров, а американская певица Кэти Перри — порядка 3 миллионов. Чистка коснулась даже исполнительного директора соцсети Джека Дорси. Он объявил об исчезновении 200 тысяч подписчиков.
Комментарии3
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vladimir1_57 13 июля 2018 | 07:00
Дутые подписчики
mordechay_blinchikof 13 июля 2018 | 07:05
дутый Трамп
yralez 13 июля 2018 | 07:05
Дон путин потерял миллионы своих зомбей.....но плюет на них, как и раньше.