Президент США Дональд Трамп потерял в Twitter около 400 тысяч подписчиков

Это произошло после того, как соцсеть объявила о «чистке» подозрительных аккаунтов, сообщает газета USA Today. В то же время экс-президент США Барак Обама лишился около 2 миллионов фолловеров, а американская певица Кэти Перри — порядка 3 миллионов. Чистка коснулась даже исполнительного директора соцсети Джека Дорси. Он объявил об исчезновении 200 тысяч подписчиков.