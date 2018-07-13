Массовая протестная манифестация против правительства президента Даниэля Ортеги прошла в столице Никарагуа

На шествие, носившее мирный характер, вышли «тысячи человек», сообщила на своем сайте оппозиционная газета «Пренса». Участники требовали прекращения насилия, в котором они обвиняют власти и их сторонников, а также проведения досрочных выборов. Сведений о столкновениях манифестантов с силами безопасности не поступало. Сегодня, как ожидается, в стране пройдет 24-часовая общенациональная забастовка, организатором которой также выступает «Гражданский альянс».