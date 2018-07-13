Массовая протестная манифестация против правительства президента Даниэля Ортеги прошла в столице Никарагуа
На шествие, носившее мирный характер, вышли «тысячи человек», сообщила на своем сайте оппозиционная газета «Пренса». Участники требовали прекращения насилия, в котором они обвиняют власти и их сторонников, а также проведения досрочных выборов. Сведений о столкновениях манифестантов с силами безопасности не поступало. Сегодня, как ожидается, в стране пройдет 24-часовая общенациональная забастовка, организатором которой также выступает «Гражданский альянс».
Комментарии4
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ly4_sveta 13 июля 2018 | 07:02
Скоро Никарагуа станет в России тем же,
чем и Сирия. ))) Так победим! И поднимутся
из пыльных чуланов все советские «кричалки».)))
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 07:09
Тоже проблемы с туалетной бумагой?
sim 13 июля 2018 | 07:13
Вот скинут Даниэля нашего Ортегу, и снова непризнают ЮОсетию и Абхазию.
Одно Науру с Венесуэлой останется.
Впрочем, и венесуэльскому Мадуре тоже недолго осталось ))
sim 13 июля 2018 | 07:17
sim: Впрочем, срок российской покупки признания Наурой Абхазии тоже истекает. И отменят свое "признание", как это УЖЕ сделали Вануату и Тувалу ))