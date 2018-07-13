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06:46, 13 июля 2018

Всемирный банк отметил рост российской экономики

Согласно обновленному рейтингу, Россия в прошлом году обогнала Южную Корею, заняв 11-ю строчку списка. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов, составив более 1,5 триллионов. Первую строчку в сводной таблице занимают США (свыше 19 триллионов долларов), на втором месте Китай (более 12 триллионов), замыкает тройку экономика Японии (почти 5 триллиона).

Комментарии

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kazlevich1949 13 июля 2018 | 06:54

"Господин назначил меня любимой женой"?

chapter_2 13 июля 2018 | 07:06

kazlevich1949: Безнадёга: из России утекают не только мозги, но и доллары...

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 г. вырос на 32%, сообщается в отчете ЦБ России. С января по июнь из страны частным сектором выведено 17,3 млрд. долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года – 14,4 млрд.

По прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2018 г. при среднегодовой цене нефти 67 долларов за баррель ожидается на уровне 30 млрд. долларов. А это почти 2 трлн. рублей.

Направление движения долларов точнее любых экспертов определяет перспективы российской экономики.

Россияне выводят капиталы, а иностранцы перестают верить в надёжность инвестиций в России. В последнем отчете ЦБ России отмечается, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2018 г. составили 7,3 млрд. долларов, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года (17,5 млрд.).

Без инвестиций не будет и роста экономики.

serhio_25__ 13 июля 2018 | 06:56

А как же "российская экономика разорвана в клочья"? Как же питание только маринованными ежами и лебедой?
В России рост не смотря на санкции, а укропы все прыгают, ожидая краха России.

polikarpich 13 июля 2018 | 07:00

serhio_25__: И что же там у вас такое выросло? Сильно заметно?

ly4_sveta 13 июля 2018 | 07:14

polikarpich: Чего бы там не выросло ))), для Америки
вообще не заметно, если у них 19, а в России 1,5?!
Смех, да и только. И эти люди...

grossalexis072018 13 июля 2018 | 07:06

serhio_25__: Все просто как роспись на горшке, что у тебя вместо бошки ;)) Цена за бочку нефти растет, внутренние цена в энергитическом секторе растут, стоимость услуг ЖКХ подскочила - согласно методике расчета ВВБ - ВВП не может не вырости. А вот выросло ли потребление на душу населения или индекс потребительских ожиданий - большой вопрос ;))
Есть еще один интересный параметр - потребительская корзина - она точно не выросла, а вполне себе сократилась.

vladimir1_57 13 июля 2018 | 07:22

serhio_25__: А как же "российская экономика разорвана в клочья"?
\\
Разорваны в клочья пуканы либеров и бандеровцев )

\\Экономика России названа самой сильной в десятке крупнейших развивающихся стран. Согласно обзору, подготовленному аналитиками Bank of America




us101 13 июля 2018 | 07:23

serhio_25__: Ну вообще-то, в цивилизованном обществе, эту цифру принято делить на количество граждан этой страны, а не на размер члена её вождя...

vladimir1_57 13 июля 2018 | 07:31

us101:
А что за последний год население России резко увеличилось?

ivanov356 13 июля 2018 | 06:57

Опять грабить будут.

lenin3 13 июля 2018 | 06:58

Еще чуть-чуть-и догоним Поганую Омерику!Ради такого можно вообще отменить пенсии,НДС поднять до 50% и наконец-то ввести плату за воздух!

ed10075 13 июля 2018 | 06:59

Скачки роста экономики в нашей стране сегодня пропорциональны колебаниям цены на нефть и продаваемые ископаемые. Мы же практически ничего не производим!

chapter_2 13 июля 2018 | 07:30

ed10075: Если считать российский ВВП не по завышенному примерно в 2,5 раза курсу доллара США, а по паритету покупательской способности, то он составит около 4 трлн. долларов США. То есть ВВП России меньше американского не в 13 раз, а всего в 4,75 раза. Не так уж и плохо, учитывая размер населения стран. Но это только на первый взгляд. Беда России в том, что она крепко сидит на углеводородном колу и не делает попыток с него слезть. У сидящего на колу, как известно, перспектив нет.

sadda 13 июля 2018 | 07:01

Ну а как иначе, нефть стабильно держится свыше 70 долларов. В остальном жопа.

yralez 13 июля 2018 | 07:03

Это столько нефти они толкнули......при чем тут экономика ?
И мы тоже, они с нами не делятся.

ly4_sveta 13 июля 2018 | 07:10

Короче, голодранцы и нищеброды. А кто
такой ВВП и что - у него все прибывает, нам
это очень даже известно. )))
19 и 1,5 ха-ха-ха... Вывод - Моська, лающая на слона.

us101 13 июля 2018 | 07:27

И сколько эти делает на душу населения? Наверное 11-ое место если-что делить на душу населения Москвы...

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