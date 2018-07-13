Всемирный банк отметил рост российской экономики

Согласно обновленному рейтингу, Россия в прошлом году обогнала Южную Корею, заняв 11-ю строчку списка. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов, составив более 1,5 триллионов. Первую строчку в сводной таблице занимают США (свыше 19 триллионов долларов), на втором месте Китай (более 12 триллионов), замыкает тройку экономика Японии (почти 5 триллиона).