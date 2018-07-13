Всемирный банк отметил рост российской экономики
Согласно обновленному рейтингу, Россия в прошлом году обогнала Южную Корею, заняв 11-ю строчку списка. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов, составив более 1,5 триллионов. Первую строчку в сводной таблице занимают США (свыше 19 триллионов долларов), на втором месте Китай (более 12 триллионов), замыкает тройку экономика Японии (почти 5 триллиона).
Комментарии17
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kazlevich1949 13 июля 2018 | 06:54
"Господин назначил меня любимой женой"?
chapter_2 13 июля 2018 | 07:06
kazlevich1949: Безнадёга: из России утекают не только мозги, но и доллары...
Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 г. вырос на 32%, сообщается в отчете ЦБ России. С января по июнь из страны частным сектором выведено 17,3 млрд. долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года – 14,4 млрд.
По прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2018 г. при среднегодовой цене нефти 67 долларов за баррель ожидается на уровне 30 млрд. долларов. А это почти 2 трлн. рублей.
Направление движения долларов точнее любых экспертов определяет перспективы российской экономики.
Россияне выводят капиталы, а иностранцы перестают верить в надёжность инвестиций в России. В последнем отчете ЦБ России отмечается, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2018 г. составили 7,3 млрд. долларов, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года (17,5 млрд.).
Без инвестиций не будет и роста экономики.
serhio_25__ 13 июля 2018 | 06:56
А как же "российская экономика разорвана в клочья"? Как же питание только маринованными ежами и лебедой?
В России рост не смотря на санкции, а укропы все прыгают, ожидая краха России.
polikarpich 13 июля 2018 | 07:00
serhio_25__: И что же там у вас такое выросло? Сильно заметно?
ly4_sveta 13 июля 2018 | 07:14
polikarpich: Чего бы там не выросло ))), для Америки
вообще не заметно, если у них 19, а в России 1,5?!
Смех, да и только. И эти люди...
grossalexis072018 13 июля 2018 | 07:06
serhio_25__: Все просто как роспись на горшке, что у тебя вместо бошки ;)) Цена за бочку нефти растет, внутренние цена в энергитическом секторе растут, стоимость услуг ЖКХ подскочила - согласно методике расчета ВВБ - ВВП не может не вырости. А вот выросло ли потребление на душу населения или индекс потребительских ожиданий - большой вопрос ;))
Есть еще один интересный параметр - потребительская корзина - она точно не выросла, а вполне себе сократилась.
vladimir1_57 13 июля 2018 | 07:22
serhio_25__: А как же "российская экономика разорвана в клочья"?
\\
Разорваны в клочья пуканы либеров и бандеровцев )
\\Экономика России названа самой сильной в десятке крупнейших развивающихся стран. Согласно обзору, подготовленному аналитиками Bank of America
us101 13 июля 2018 | 07:23
serhio_25__: Ну вообще-то, в цивилизованном обществе, эту цифру принято делить на количество граждан этой страны, а не на размер члена её вождя...
vladimir1_57 13 июля 2018 | 07:31
us101:
А что за последний год население России резко увеличилось?
ivanov356 13 июля 2018 | 06:57
Опять грабить будут.
lenin3 13 июля 2018 | 06:58
Еще чуть-чуть-и догоним Поганую Омерику!Ради такого можно вообще отменить пенсии,НДС поднять до 50% и наконец-то ввести плату за воздух!
ed10075 13 июля 2018 | 06:59
Скачки роста экономики в нашей стране сегодня пропорциональны колебаниям цены на нефть и продаваемые ископаемые. Мы же практически ничего не производим!
chapter_2 13 июля 2018 | 07:30
ed10075: Если считать российский ВВП не по завышенному примерно в 2,5 раза курсу доллара США, а по паритету покупательской способности, то он составит около 4 трлн. долларов США. То есть ВВП России меньше американского не в 13 раз, а всего в 4,75 раза. Не так уж и плохо, учитывая размер населения стран. Но это только на первый взгляд. Беда России в том, что она крепко сидит на углеводородном колу и не делает попыток с него слезть. У сидящего на колу, как известно, перспектив нет.
sadda 13 июля 2018 | 07:01
Ну а как иначе, нефть стабильно держится свыше 70 долларов. В остальном жопа.
yralez 13 июля 2018 | 07:03
Это столько нефти они толкнули......при чем тут экономика ?
И мы тоже, они с нами не делятся.
ly4_sveta 13 июля 2018 | 07:10
Короче, голодранцы и нищеброды. А кто
такой ВВП и что - у него все прибывает, нам
это очень даже известно. )))
19 и 1,5 ха-ха-ха... Вывод - Моська, лающая на слона.
us101 13 июля 2018 | 07:27
И сколько эти делает на душу населения? Наверное 11-ое место если-что делить на душу населения Москвы...