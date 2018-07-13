Российские истребители семь раз за минувшую неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов
Об этом сообщает газета «Красная звезда». По данным издания, воздушную разведку вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.
Комментарии6
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serhio_25__ 13 июля 2018 | 06:53
"разведку вели 15 аппаратов" - разведывательные полеты явно участились. Тоже самое было перед началом ВОВ.
sim 13 июля 2018 | 07:20
serhio_25__: Гитлер тоже беспилотники отправлял? )))
Что у вас там за новые методчики в Лахте? Петросяна, небось, авторство?
manofoffice 13 июля 2018 | 07:02
Надо вводить санкции против России за то, что вообще смеет иметь армию.
punyoshohlai 13 июля 2018 | 07:03
Инфошум от минобороны и нападения.
Это как про 100500 разбомленных КП в Сирии
grossalexis072018 13 июля 2018 | 07:12
Обычная неделя;)) Борта отряда "Орион" летают по расписанию, точнее чем пригородные электрички ;)) Да еще авиация стран Балтии ;)) Все, абсолютно все борта оснащены транспондерами, так что отследить можно вплоть до бортового номера не вставая с дивана ;)) В чем прикол то ?
Тем более скоро фото-сессия в Хельсинки ;)) И только лаптеносные рашкозойды замерли в тревожном ожидании;))
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 07:20
grossalexis072018:
вот именно
следующая "новость" от МО РФ будет -
за прошедшие 2 недели российские истребители 14 раз вылетали на перехват иностранных аппаратов...
за прошедшие 3 недели российские истребители 21 раз вылетали на перехват иностранных аппаратов...
за прошедший месяц российские истребители 30 раз вылетали на перехват иностранных аппаратов...