Публичная дискуссия о правилах работы музеев пройдет сегодня в Москве

Это связано с недавним скандалом в Третьяковской галерее. Любые правила призваны упорядочивать жизнь людей, но с экскурсоводами-нелегалами нужно договариваться мирно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал начальник отдела музеев Минкульта России Дмитрий Шелепин. Ранее трое преподавателей МГУ привели в Третьяковку своих студентов, с которыми стали обсуждать экспозицию. К посетителям подошли сотрудники службы безопасности музея и потребовали прекратить экскурсию.