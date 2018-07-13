Россия может назначить послом в Белоруссию Михаила Бабича, полпреда президента в Приволжском федеральном округе
Москва запросила у Минска предварительное согласие. Об этом сообщил РБК собеседник, близкий к Кремлю. Источники в обеих палатах парламента подтвердили изданию, что там обсудят этот вопрос на следующей неделе. О возможном назначении Бабича послом в Белоруссии в конце июня сообщали РИА Новости. В Кремле эту информацию не комментировали. Летом 2016 года кандидатуру Бабича отвергла Украина.
Комментарии3
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radionews 13 июля 2018 | 06:40
А, это который под танк ложится и по приказу с обрыва бросается. Дело будет.
ly4_sveta 13 июля 2018 | 06:58
На этом «после» уже пробы негде ставить. Кем
только он не был, и куда только его Путин не
посылал. Многостаночник какой-то. А ведь ни
ума, ни профессионализма, ни таланта. Хотя, «талант»
нынче нужен только один - холуйство перед вождем.
yralez 13 июля 2018 | 07:01
Рассылают чекистов как заразу.