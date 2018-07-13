Россия может назначить послом в Белоруссию Михаила Бабича, полпреда президента в Приволжском федеральном округе

Москва запросила у Минска предварительное согласие. Об этом сообщил РБК собеседник, близкий к Кремлю. Источники в обеих палатах парламента подтвердили изданию, что там обсудят этот вопрос на следующей неделе. О возможном назначении Бабича послом в Белоруссии в конце июня сообщали РИА Новости. В Кремле эту информацию не комментировали. Летом 2016 года кандидатуру Бабича отвергла Украина.