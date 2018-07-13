Z Архив новостей новости
5 1 6 91
06:32, 13 июля 2018

Президент Судана Омар аль-Башир посетит сегодня Россию

Об этом сообщили «Интерфаксу» в посольстве страны в Москве. Деталей поездки там не раскрыли. Ранее суданский лидер посещал Россию в ноябре прошлого года. Он тогда встретился в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Аль-Башир, который занимает президентский пост с 1993 года, разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в  геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. 9 лет назад МУС выдал ордер на его арест. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства. В ноябре 2016 года Россия вышла из Международного уголовного суда.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 07:11

как ни Башир или Башар, так людоед и террорист и друг Путена

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13778 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 127 6 15235 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 788 6 61212 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 515 6 43034 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Илья Бачурин: Не могу ничего плохого сказать про то, что происходит в городе Мне нравится, как меняется Москва, несмотря на то, что очень много я слышу критики по этому поводу. Честно и искренне, я не могу найти внутри себя отклик, созвучный этой критике…

5 62 6 13357 06.07
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли ролли обычно работают группами и каждый тролль чаще всего работает с нескольких экаунтов

5 141 6 12644 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 262 6 26096 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 10781 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 198 6 20063 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11571 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 66 6 6807 09.07
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 49 6 5230 10.07
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 79 6 8431 10.07
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 371 6 40335 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 132 6 15396 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я единственный, кто поднял голос из члена Совета по межнацу, против закона о запрете преподавания национальных языков в средней школе…

5 71 6 8305 12.07
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

Сегодня, в пятницу 13-го произойдет уникальное природное явление — солнечное затмение суперлуной К сожалению, наблюдать за этим редким событием смогут лишь немногие

5 0 6 9214
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 110 6 133873 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 54 6 12790 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1075 6 762395 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 67 6 81115 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7108788
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3567352

Сегодня в эфире