FIFA объявила проходящий в России чемпионат мира по футболу чистым от допинга

Международная федерация опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые до начала и во время турнира дали отрицательный результат. Их анализ проводили аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством лаборатории. Большая их часть — в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа.

Выступление на турнире продолжают четыре команды. Следующий матч будет сыгран в субботу, сборные Англии и Бельгии поборются за бронзовые медали. В воскресенье состоится финал. В нем сразятся Франция и Хорватия.