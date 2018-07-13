FIFA объявила проходящий в России чемпионат мира по футболу чистым от допинга
Международная федерация опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые до начала и во время турнира дали отрицательный результат. Их анализ проводили аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством лаборатории. Большая их часть — в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа.
Выступление на турнире продолжают четыре команды. Следующий матч будет сыгран в субботу, сборные Англии и Бельгии поборются за бронзовые медали. В воскресенье состоится финал. В нем сразятся Франция и Хорватия.
Комментарии5
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sg91 13 июля 2018 | 06:30
А у тех дебилов, что орали "сала украине" тоже брали анализы? Надо взять. Эти ебланы явно под чем то тяжелым находились.
ЗЫ Полная ржака читать комментарии на Ценсрани к новости об извинениях хорвата. Мнения разделились на такие:
- никто не извинялся, москали врут
- это не извинения, а троллинг
- "слава" услышал весь мир, а извинения только кацапы
rico777 13 июля 2018 | 06:37
sg91: Ну, что ты хочешь, хохлам хоть так засветиться на этом Мундиале!
Такой праздник жизни проходит мимо, а они здесь не при чем...
Они как тот неуловимый Джо, который нахер ни кому не нужен!)
Им только и остается, что сидеть в своем болоте, взвизгивать похрюкивая и жрать свои помои...
polikarpich 13 июля 2018 | 06:42
sg91: Ну? Ты услышал? Значит, кацап. Должен быть доволен.
flyholander 13 июля 2018 | 06:49
Классно на этот раз ФСБ сработала...жди награждений чекистов из отдела мочи и кала, орденами и медалями...
polikarpich 13 июля 2018 | 06:55
flyholander: Да и хрен с ними. Не сильно-то и помогло.