Трамп дал понять, что вариант «мягкого Brexit» похоронит будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле
Об этом говорится в «Твиттере» журналиста газеты The Sun, которому американский президент дал интервью. Кроме того, по словам репортера, Трамп заявил, что Мэй также проигнорировала его совет касательно переговоров по Brexit. Газета уже разместила в «Твиттере» свою первую полосу, главный материал которой опубликован под заголовком: «Мэй разрушила Brexit… Сделка с США отменяется».
Комментарии4
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koshkaedu 13 июля 2018 | 06:32
Всё будет так, как говорит Трамп. Трамп - величайший Президент в истории США.
sg91 13 июля 2018 | 06:36
koshkaedu:
Ну так Путин абы кого не назначает ))
mordechay_blinchikof 13 июля 2018 | 06:58
sg91: абы кого не назначает )
-подсунул рыжему русских Рыбок ...
chapter_2 13 июля 2018 | 06:37
И что теперь? Кто для Британии выгодней: ЕС или США? Синица в руках или журавль на небе? Находясь а ЕС Великобритания не была его лидером по душевому ВВП. Британия сейчас - тормоз для ЕС. На мой взгляд, гонор британцев вновь затмил им доводы разума.