Трамп дал понять, что вариант «мягкого Brexit» похоронит будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле

Об этом говорится в «Твиттере» журналиста газеты The Sun, которому американский президент дал интервью. Кроме того, по словам репортера, Трамп заявил, что Мэй также проигнорировала его совет касательно переговоров по Brexit. Газета уже разместила в «Твиттере» свою первую полосу, главный материал которой опубликован под заголовком: «Мэй разрушила Brexit… Сделка с США отменяется».