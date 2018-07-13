Спутник Земли сблизится с нашей планетой на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние и на непродолжительное время заслонит краешек Солнца. К сожалению, наблюдать за этим редким событием смогут лишь немногие. Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде, в австралийском городе Мельбурне и на острове Тасмания.

В последний раз в пятницу 13-го суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года, следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080-го.

Впрочем, с астрономической точки зрения, гораздо больший интерес представляет предстоящее через две недели самое длинное в этом столетии полное лунное затмение. Оно будет продолжаться 103 минуты.