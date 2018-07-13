ФИФА объявила проходящий в России чемпионат мира по футболу чистым от допинга
Международная федерация опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые до начала и во время турнира дали отрицательный результат. Их анализ проводили аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством лаборатории. Большая их часть — в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для
перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа.
Комментарии2
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yralez 13 июля 2018 | 05:23
Еще бы...ВАДА не допущена.
klukvik 13 июля 2018 | 05:45
инфа для лохов в зомбоящике. нормальные в это х поверят))