ФИФА объявила проходящий в России чемпионат мира по футболу чистым от допинга

Международная федерация опубликовала данные, согласно которым все пробы, взятые до начала и во время турнира дали отрицательный результат. Их анализ проводили аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством лаборатории. Большая их часть — в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для

перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа.