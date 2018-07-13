Сирийские войска заняли город Дараа, с которого началось восстание против режима Башара Асада
Правительственные силы вошли в город при поддержке российской военной полиции и водрузили на площади флаг страны, сообщают сирийские СМИ. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о достигнутом соглашении об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах Дараа, сообщает РИА Новости. Появилась информация, что силы оппозиции согласились сложить оружие и сдаться при условии амнистии или возможности получить коридор, чтобы уйти на север страны, где находятся очаги сопротивления.
Комментарии2
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serg4422 13 июля 2018 | 05:24
продолжаем мочить бармалеев,спонсируемых сионистскими кругами...
yralez 13 июля 2018 | 05:25
Установили асадо-кадыро-путинский режим......не позавидуешь жителям.
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