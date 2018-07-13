Президент Судана Омар аль-Башир посетит сегодня Россию

Об этом сообщили «Интерфаксу» в посольстве страны в Москве. Деталей поездки там не раскрыли. Ранее суданский лидер посещал Россию в ноябре прошлого года. Он тогда встретился в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Аль-Башир, который занимает президентский пост с 1993 года, разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. 9 лет назад МУС выдал ордер на его арест. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства. В ноябре 2016 года Россия вышла из Международного уголовного суда.