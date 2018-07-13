Дональд Трамп намерен поддерживать связи с Владимиром Путиным, несмотря на инциденты с «новичком»
Президент США Дональд Трамп намерен поддерживать связи с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на инциденты с «новичком» в Великобритании. Об этом сообщает газета The Sun. «Ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал Трамп в интервью изданию, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в саммите с Путиным в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери. Встреча лидеров двух стран пройдет 16 июля в Хельсинки.
Комментарии2
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serg4422 13 июля 2018 | 05:26
это Путин будет с ним связь поддерживать ,не смотря на провокации с отравляющими веществами.
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 05:36
Трамп не боится новичка??