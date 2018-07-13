Российские истребители семь раз за минувшую неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов
Об этом сообщает газета «Красная звезда». По данным издания, воздушную разведку вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.
Комментарии3
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zemljanka 13 июля 2018 | 05:21
Инопланетяне?
zemljanka 13 июля 2018 | 05:24
15 летающих тарелок отпушнули. Круто.
klukvik 13 июля 2018 | 05:39
«Красная звезда» - филиал ренттв. там все бред-новости Прокопенко сочиняет.