Сегодня ожидается небольшое солнечное затмение
Его можно будет увидеть только в южном полушарии Земли, сообщили ТАСС в Институте космических исследований. Оно начнется в 04:48 по московскому времени при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой. Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде. На суше его можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях Мельбурна и на острове Тасмания.
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