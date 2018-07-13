Сегодня ожидается небольшое солнечное затмение

Его можно будет увидеть только в южном полушарии Земли, сообщили ТАСС в Институте космических исследований. Оно начнется в 04:48 по московскому времени при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой. Лучше всего затмение будет видно в Антарктиде. На суше его можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях Мельбурна и на острове Тасмания.