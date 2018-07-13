Патриарх Кирилл возглавит на Урале мероприятия, посвященные 100-летию гибели царской семьи

В Екатеринбурге патриарх посетит Храм-на-Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, построенный на месте Ипатьевского дома, где была расстреляна семья последнего российского императора Николая II.

В субботу под председательством патриарха пройдет синодальное заседание, также посвященное трагической годовщине.

Интригой последних месяцев был вопрос о том, признает ли Церковь принадлежность найденных под Екатеринбургом останков членам царской семьи, однако на днях представитель Московского патриархата заявил, что выносить решение о подлинности останков к столетию казни Романовых не планируется.