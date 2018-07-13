США призвали Россию и Китай прервать поставки топлива в КНДР

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на документ, который Вашингтон направил в комитет по санкциям против Северной Кореи при Совбезе ООН. Авторы заявления считают, что Пхеньян нарушил свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году. Составители документа также приложили к нему фотографии и список из 89 северокорейских танкеров, которые незаконно перевозят топливо.