В Солсбери благополучно разрешился инцидент возле ресторана из «дела Скрипалей»

Оцепление снято, улица открыта для движения, говорится в сообщении полиции. Мужчина доставлен в больницу. Опасений касательно его здоровья или угрозы для жителей нет. Стражи порядка признали, что предпринятые ими меры предосторожности могли обеспокоить жителей, но отметили, что в свете последних событий они были необходимы.

Ранее сообщалось об инциденте с мужчиной в возрасте 30 лет в центре города, неподалеку от ресторана Zizzi, где в начале марта обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как почувствовать себя плохо.