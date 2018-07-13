В Солсбери благополучно разрешился инцидент возле ресторана из «дела Скрипалей»
Оцепление снято, улица открыта для движения, говорится в сообщении полиции. Мужчина доставлен в больницу. Опасений касательно его здоровья или угрозы для жителей нет. Стражи порядка признали, что предпринятые ими меры предосторожности могли обеспокоить жителей, но отметили, что в свете последних событий они были необходимы.
Ранее сообщалось об инциденте с мужчиной в возрасте 30 лет в центре города, неподалеку от ресторана Zizzi, где в начале марта обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как почувствовать себя плохо.
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