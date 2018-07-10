В газете «Коммерсант» меняется главный редактор

Сергей Яковлев уходит с этой должности, его заменит гендиректор издательского дома Владимир Желонкин. Он рассказал «Эху», что Яковлев «в силу личных обстоятельств попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год». С чем это связано, он не уточнил. Источник «Медузы» в «Коммерсанте» сообщил, что Яковлев «был у акционера — вышел безработным». Собеседник отметил, что «Желонкин — это временно. Он зачистку и сокращение проведет, а потом найдет другого главреда».