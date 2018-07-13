В Хабаровском крае на врача завели уголовное дело из-за лайка в «Одноклассниках»

Его подозревают в публикации «высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности».

Как рассказал «МБХ Медиа» адвокат Константин Суковатый, поводом для дела стала картинка с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины, которую в прошлом году лайкнул его подзащитный. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. По словам адвоката, защита предоставила суду доказательства того, что врач не сам опубликовал изображение, это сделал некий житель Украины.