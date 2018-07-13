Мадридский «Реал» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара
По информации Globesporte, представители «сливочных» прибыли в Сан-Паулу, чтобы провести раунд переговоров с отцом игрока о переходе бразильца в стан мадридцев. 26-летний Неймар стал игроком парижан летом прошлого года. Его трансфер из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Контракт бразильца с клубом действует до 2022 года.
На проходящем чемпионате мира Неймар провел пять матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
Комментарии1
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koshkaedu 13 июля 2018 | 03:45
А я лоббировал Дзюбу.