Мадридский «Реал» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара

По информации Globesporte, представители «сливочных» прибыли в Сан-Паулу, чтобы провести раунд переговоров с отцом игрока о переходе бразильца в стан мадридцев. 26-летний Неймар стал игроком парижан летом прошлого года. Его трансфер из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Контракт бразильца с клубом действует до 2022 года.

На проходящем чемпионате мира Неймар провел пять матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.