Z Архив новостей новости
5 4 6 505
03:07, 13 июля 2018

Население России впервые с 2009 года может начать сокращаться

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. В первые месяцы этого года миграционный прирост населения в России был меньше, чем в предыдущие годы, и компенсировал лишь 47% естественной убыли. Больше всего сократилась миграция с Украины. Больше всего мигрантов приехало из Таджикистана.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

neon001 13 июля 2018 | 03:13

гастарбайтеры из средней азии в силах все исправить.

ed10075 13 июля 2018 | 03:25

Геноцид в чистом виде.

zapadnay 13 июля 2018 | 03:49

ed10075:
Дык, писали, что давно сокращается?

democ 13 июля 2018 | 03:40

А нужно ли, чтобы население прирастало?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 788 6 61065 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 514 6 42655 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли ролли обычно работают группами и каждый тролль чаще всего работает с нескольких экаунтов

5 137 6 11741 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 10738 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 260 6 26078 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 198 6 20041 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Новости

Вуколов: Люди старшего возраста, оставшиеся на рынке труда, станут серьезным ресурсом для развития экономики Это заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов…

5 79 6 8051
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11565 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 66 6 6799 09.07
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 49 6 5220 10.07
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 371 6 40334 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я единственный, кто поднял голос из члена Совета по межнацу, против закона о запрете преподавания национальных языков в средней школе…

5 68 6 7399 12.07
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 76 6 8422 10.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 132 6 15366 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13777 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 110 6 12986 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Армия Израиля нанесла удары по трем военным постам в Сирии Это стало ответом на перелет сирийского беспилотника на израильскую территорию и  перехваченного израильскими силами.

5 19 6 15737
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 110 6 133701 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 54 6 12707 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1074 6 761896 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 67 6 79700 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7108743
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3567184

Сегодня в эфире