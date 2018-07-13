Население России впервые с 2009 года может начать сокращаться

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. В первые месяцы этого года миграционный прирост населения в России был меньше, чем в предыдущие годы, и компенсировал лишь 47% естественной убыли. Больше всего сократилась миграция с Украины. Больше всего мигрантов приехало из Таджикистана.