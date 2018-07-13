Население России впервые с 2009 года может начать сокращаться
Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. В первые месяцы этого года миграционный прирост населения в России был меньше, чем в предыдущие годы, и компенсировал лишь 47% естественной убыли. Больше всего сократилась миграция с Украины. Больше всего мигрантов приехало из Таджикистана.
Комментарии4
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neon001 13 июля 2018 | 03:13
гастарбайтеры из средней азии в силах все исправить.
ed10075 13 июля 2018 | 03:25
Геноцид в чистом виде.
zapadnay 13 июля 2018 | 03:49
ed10075:
Дык, писали, что давно сокращается?
democ 13 июля 2018 | 03:40
А нужно ли, чтобы население прирастало?