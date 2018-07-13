Россия может назначить послом в Белоруссию Михаила Бабича, полпреда президента в Приволжском федеральном округе
Москва запросила у Минска предварительное согласие. Об этом сообщил РБК собеседник, близкий к Кремлю. Источники в обеих палатах парламента подтвердили изданию, что там обсудят этот вопрос на следующей неделе.
О возможном назначении Бабича послом в Белоруссии в конце июня сообщали РИА Новости. В Кремле эту информацию не комментировали. Летом 2016 года кандидатуру Бабича отвергла Украина.
Комментарии1
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opiatnovyi63 13 июля 2018 | 03:43
А как же так называемое союзное государство?