Международный аэропорт Каира работает в штатном режиме

Взлеты и посадки лайнеров проходят по расписанию. Об этом сообщил ТАСС представитель службы безопасности воздушной гавани. Как ранее сообщалось, минувшим вечером возник пожар на складе горючего одного из предприятий рядом с каирским аэропортом. Возгорание стало причиной взрыва. Министр гражданской авиации Египта подтвердил, что «в периметре аэропорта никакого взрыва не было», случившееся не причинило аэропорту никакого ущерба. Силы гражданской обороны уже справились с огнем. Пострадали 12 человек. По предварительным данным, причиной пожара стала необычайная жара, которая в настоящее время установилась в египетской столице. Накануне температура приближалась к 40 градусам.