19 человек погибли, 12 ранены в результате взрыва на юго-западе Китая
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне на территории промышленной зоны провинции Сычуань, сообщают местные СМИ. Пострадавшие направлены в ближайшую больницу. На место происшествия прибыли представители местных властей, детали выясняются.
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