Всемирный банк отметил рост российской экономики
Согласно обновленному рейтингу, Россия в прошлом году обогнала Южную Корею, заняв 11-ю строчку списка. За год российский ВВП в долларовом выражении увеличился почти на 300 миллиардов, составив более 1,5 триллионов. Первую строчку в сводной таблице занимают США (свыше 19 триллионов долларов), на втором месте Китай (более 12 триллионов), замыкает тройку экономика Японии (почти 5 триллиона).
Комментарии7
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liquidsky__ 13 июля 2018 | 02:20
От така куйня, малята!
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 02:22
и куда же деваются 1,5 триллиона долларов ВВП РФ?
где новые дороги евротипа? где подъём экономики? где, наконец, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест для россиян?
или половина ВВП уходит на содержание силовиков-дармоедов, охраняющих горстку воров, укравших вторую половину? а населению - шиш без масла
salut__521 13 июля 2018 | 02:36
archibald_dandy_esquire: А где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразье! Туфта, а не рост!..
democ 13 июля 2018 | 02:30
И в лупу этот рост не виден. Похоже, что Всемирный банк пользуется электронным микроскопом.
lom2011 13 июля 2018 | 02:32
Рост российской экономики?
Пожалуйста по пунктам, что конкретно выросло?
Добыча и продажа нефти-газа, угля, металлов, минеральных удобрений?
Или готовых изделий, товарной продукции высоких технологий?
Или оружия?
Или продажа воды из Байкала, сибирской сосны, морепродуктов, всё в Китай.
Где конкретика?
Впрочем обычным россиянам нет никакого дела от "роста российской экономики".
Большинство россиян исключены из всех праздников жизни российской экономики. Доходы от продажи природных ресурсов России проходят мимо их кошельков.
proxozhij 13 июля 2018 | 02:35
Ну это как Россия у Испании выиграла.
democ 13 июля 2018 | 02:38
Цена на нефть подскочила и обошла Россия Южную Корею на повороте.