Москва запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии
Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии. Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Он назвал это назначением «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление». Депутаты и сенаторы обсудят переход Бабича на дипломатическую работу на следующей неделе.
Комментарии1
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ara_1 13 июля 2018 | 02:49
А кто такой "агреман"? Это от английского agreement (соглашение), что-ли?