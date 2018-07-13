Москва запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии

Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии. Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Он назвал это назначением «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление». Депутаты и сенаторы обсудят переход Бабича на дипломатическую работу на следующей неделе.