Госсекретарь США Майк Помпео отправится вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео отправится вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном сообщении американского дипведомства.

Там пояснили, что Помпео встретится с главой российского МИД Сеергеем Лавровым, чтобы обсудить с ним ряд проблем в российско-американских отношениях, а также с министром иностранных дел Финляндии Тимо Соини. С последним он обсудит как обстановку в регионе, так и финско-американские отношения.