Инцидент в центре Солсбери благополучно завершился

Оцепление на Касл-стрит снято. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает британская полиция. Там подчеркнули, что угрозы для жителей города нет. Ранее сообщалось, что улица рядом с рестораном из «дела Скрипалей» оцеплена. Причиной стало плохое самочувствие некоего мужчины. Стражи порядка подчеркнули, что необходимые меры предосторожности предприняты в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери.