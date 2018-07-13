Инцидент в центре Солсбери благополучно завершился
Оцепление на Касл-стрит снято. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает британская полиция. Там подчеркнули, что угрозы для жителей города нет. Ранее сообщалось, что улица рядом с рестораном из «дела Скрипалей» оцеплена. Причиной стало плохое самочувствие некоего мужчины. Стражи порядка подчеркнули, что необходимые меры предосторожности предприняты в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери.
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