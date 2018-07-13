Более 10 человек пострадали в результате инцидента возле аэропорта Каира

Они госпитализированы, сообщила газета «Аль-Яум ас Сабиа», со ссылкой на представителя сил безопасности.

Минувшим вечером на частном заводе по производству химической продукции, находящемся рядом с каирским аэропортом, возник пожар и произошел взрыв. Как отметил представитель египетских сил безопасности, это случилось на складе горючего. Военные полагают, что причиной случившегося стала необычайная жара, которая в настоящее время установилась в египетской столице. Вечером температура приближалась к 40 градусам. В службе безопасности международного аэропорта сообщили ТАСС, что воздушная гавань «работает в штатном режиме, взлеты и посадки лайнеров проходят по расписанию». Огонь уже потушен. Началось расследование причин происшествия.