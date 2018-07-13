Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема «Уимблдон»
Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема «Уимблдон». В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американки.
В финале в субботу Уильямс сыграет с еще одной немецкой теннисисткой Ангелик Кербер, которая ранее накануне обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:3.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт