Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема «Уимблдон». В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американки.

В финале в субботу Уильямс сыграет с еще одной немецкой теннисисткой Ангелик Кербер, которая ранее накануне обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:3.