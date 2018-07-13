Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона «Яндекс.Телефон». Запись об этом содержится в Едином реестре ЕАЭС. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария. Официально компания гаджет не представляла.