Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона
Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона «Яндекс.Телефон». Запись об этом содержится в Едином реестре ЕАЭС. В качестве изготовителя указано акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария. Официально компания гаджет не представляла.
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