Дональд Трамп решил изменить расцветку президентского авиалайнера с бело-синей на бело-сине-красную
По мнению главы государства, сейчас «борт номер один» имеет «расцветку Жаклин Кеннеди», он же хочет сделать его «более американским», сообщает Axios. Издание подчеркивает, что изменения могут вызвать трения с руководством ВВС США, к ведению которых относится борт номер один. Кроме того, Трамп хочет внести некоторые изменения в обстановку президентского Boeing 757. Например, расширить ванную, которая, на его взгляд, не достаточно широка.
Комментарии1
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eniro 13 июля 2018 | 01:14
И это верное решение. Но надо бы потроллить еще и нанесением пятиглавого орла на фюзеляж. Ну, как у бывшего Туркменбаши.