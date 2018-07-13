Дональд Трамп решил изменить расцветку президентского авиалайнера с бело-синей на бело-сине-красную

По мнению главы государства, сейчас «борт номер один» имеет «расцветку Жаклин Кеннеди», он же хочет сделать его «более американским», сообщает Axios. Издание подчеркивает, что изменения могут вызвать трения с руководством ВВС США, к ведению которых относится борт номер один. Кроме того, Трамп хочет внести некоторые изменения в обстановку президентского Boeing 757. Например, расширить ванную, которая, на его взгляд, не достаточно широка.